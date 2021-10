VENETO – Scontro frontale nella notte: uomo perde la vita

Grave incidente nella notte in provincia di Verona lungo la SP 17 a Bolca, in Comune di Vestenanova. In uno scontro frontale ha perso la vita un uomo di 61 anni di San Giovanni Ilarione che stava procedendo in direzione di Vestenanova. La sua Renault Kangoo si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da un 21 di Selva di Progno. Sul posto i vigili del fuoco di Arzignano e Caldiero oltre ai sanitari del Suem 118. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. E’ stato portato all’ospedale Borgo Trento di Verona dove però è deceduto in mattinata. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto per i rilievi i carabinieri di San Bonifacio