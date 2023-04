VENETO – Scontro frontale fra due auto: due feriti gravi

Verserebbero in gravi condizioni i conducenti delle due auto che stamane alle 7.30 si sono scontrate frontalmente nella Bassa Veronese, in via Palazzina sulla provinciale 22, strada che collega Engazzà a Salizzole. Sul posto i vigili del fuoco per liberarli dalle lamiere. Lo scontro è stato frontale e l’impatto è stato violentissimo. I due feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale con elisoccorso. Sul posto la Polizia Locale e i carabinieri di Bovolone.