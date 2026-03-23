Veneto – Scontro frontale: due feriti e traffico in tilt a Padova

Incidente nel pomeriggio di oggi a Padova, dove intorno alle 15.00 due auto si sono scontrate frontalmente in via Grassi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 per prestare soccorso ai conducenti, rimasti lievemente feriti e sotto shock. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli per prevenire eventuali incendi legati ai danni agli impianti elettrici.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute due pattuglie della polizia municipale. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e disagi nella zona compresa tra la Stanga e il cavalcavia del Plebiscito.