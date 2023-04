Incidente mortale ieri alle 19 a Sona (Verona). Un 53enne residente in paese a bordo di uno scooter si è schiantato contro un’automobile. L’incidente è avvenuto in via Rainera all’incrocio con via Monte Ortigara. Il 53enne è finito contro una Citroen C3. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco con i sanitari del Suem 118. Causa dell’incidente potrebbe essere stata una mancata precedenza. L’uomo è morto sul colpo.