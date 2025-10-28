Veneto – Scivola sul sentiero: interviene il Soccorso Alpino

Alle 12.30 circa di oggi la Centrale del 118 è stata allertata per una escursionista che si era infortunata lungo il Sentiero tematico delle chiesette pedemontane. La 68enne di Rossano Veneto, che stava scendendo in compagnia dalla Chiesetta di San Mauro in Val Scura, era caduta riportando un trauma alla gamba. Risaliti al luogo dell’incidente, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sul posto ha calato con un verricello di 30 metri medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, che hanno valutato le condizioni della donna prestandole primo soccorso. Issata a bordo, l’escursionista è stata trasportata all’ospedale di Belluno.

