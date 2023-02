VENETO – Schianto nella notte: tre giovani feriti, uno grave

Grave incidente la notte scorsa a Verona. Tre giovani, con età compresa tra i 24 e i 25 anni, sono rimasti feriti in uno schianto avvenuto alle 2. I tre erano a bordo di una BMW 318 e transitavano in via Caroto, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un guard rail. Sul posto il Suem 118 e i vigili del fuoco. Uno dei tre ragazzi, passeggero, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sono stati richiesti accertamenti sullo stato psicofisico del conducente