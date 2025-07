Veneto – Recuperato ragazzo rimasto incrodato sullo Spigolo Bianco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 29enne tedesco è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri, dopo essere rimasto bloccato a metà dello Spigolo Bianco, mentre cercava di raggiungere un punto di decollo per il parapendio. Come raccontato in seguito da lui stesso all’equipaggio, uscito dal sentiero, il ragazzo aveva iniziato a risalire il tratto roccioso, ma aveva prima perso lo zaino contente la vela ed era poi finito incrodato. Dopo aver imbarcato un soccorritore di Ala in piazzola a Navene in supporto alle operazioni, mentre altri due erano pronti nella base di elisoccorso di Verona, l’elicottero di Trento ha individuato il punto in cui si trovava il 29enne e lo ha caricato a bordo, verricellandolo assieme al tecnico di elisoccorso.