Veneto – Recuperata coppia impaurita fuori dal sentiero

Verso le 16 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Sorapis, per una coppia di escursionisti olandesi in difficoltà dopo essere usciti di una decina di metri dal sentiero numero 217 che scende dal Vandelli. I due – 36 anni lui, 30 lei – erano in preda al panico e non è stato semplice riuscire a risalire alla loro posizione, poi localizzata grazie a Google Maps. Individuati e recuperati dal tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino a circa 900 metri di quota, sono stati recuperati e riportati a valle.