VENETO – Ragazzo scompare: appello dei carabinieri

Un 32enne di origini indiane, Sing Sukhwant, con domicilio a Revine Lago (TV) è scomparso. La segnalazione è stata fatta alla stazione dei carabinieri di Cison Valmarino. E’ descritto come esile, con capelli lunghi neri, alto circA 175 CM, carnagione olivastra, barba nera. Secondo le informazione in possesso dell’Arma, si sarebbe allontanato dalla propria casa in direzione di Tarzo con addosso una giacca di colore rosso scuro. Chiunque lo veda è pregato di contattare il 112.