VENETO – Raffica di interventi per infortuni in montagna

Giornata di lavoro intenso per il Soccorso Alpino del Veneto chiamato a soccorrere escursionisti in montagna.

Attorno alle 18, il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per un escursionista che, mentre stava camminando con le figlie lungo un sentiero in prossimità della cascata della Soffia, era scivolato e caduto in un ruscello. Subito aiutato da un soccorritore, infermiere, di Feltre casualmente sul posto, L.G., 61 anni, di San Vendemiano (TV), è stato riportato sul sentiero e accompagnato fino alla strada, dove è sopraggiunta una squadra assieme al medico di Stazione. L’infortunato, con un probabile trauma al volto e una contusione alla gamba, è stato poi trasportato al l’ospedale di Belluno.

Attorno alle 16.40 l’elicottero di Verona emergenza è stato inviato a Breonio, in località Casarole, dove un uomo era caduto da un salto di roccia di 10 metri in mezzo al bosco, a 5 minuti dall’abitato, riportando diversi traumi. Dopo aver sbarcato tecnico di elisoccorso ed equipe medica, individuato il punto dove si trovava l’infortunato, 72 anni, di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), raggiunto da altre persone che avevano lanciato l’allarme, i soccorritori gli hanno prestato le prime cure. Imbarellato con l’aiuto di una squadra del Soccorso alpino di Verona, il ferito, con un possibile politrauma, è stato recuperato con un verricello e trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Attorno alle 13 è scattato un doppio allarme per due parapendii caduti sul Monte Grappa. Nel primo caso l’elicottero di Treviso emergenza è stato inviato in località Costalunga a Romano d’Ezzelino, dove un pilota di 42 anni, era precipitato rimanendo sospeso tra i rami a circa 15 metri dal suolo. Atterrati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto la pianta, ha risalio il tronco e ha liberato l’uomo per calarlo a terra. Nel secondo caso, a perdere il controllo della vela è stato un pilota tedesco di 56 anni, caduto in Valle di Cornosega, a Borso del Grappa. Una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è portata sul posto e con tecniche di tree climbing ha riportato a terra l’uomo illeso.

Alle 13.30 circa il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale di Vicenza, per un escursionista che si era fatto male scendendo dal Monte Summano lungo la Via Crucis. L’uomo, I.C., 46 anni, di Marano Vicentino (VI), che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia, è stato raggiunto a circa 780 metri di quota sulla mulattiera da una squadra in jeep, per essere poi accompagnato direttamente al pronto soccorso.