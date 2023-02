La portalettere, originaria del Lazio, che venerdì 10 febbraio è finita con il suo mezzo è finita contro la fiancata di un autobus di ATV è grave. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata in corso Milano. La donna è ricoverata in prognosi riservata al Polo Confortini di Verona. La polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente