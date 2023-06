VENETO – Pompeiana prende fuoco, intervengono i pompieri

Un’ora prima dell’alba di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cao de Sora ad Annone Veneto, nel Veneziano, per l’incendio di una pompeiana al 4 piano di un condominio.

Le squadre dei pompieri, arrivati dal distaccamento di Portogruaro e Motta di Livenza con due autopompe e un’autobotte e dieci operatori sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio all’interno dell’abitazione.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7.