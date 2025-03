Veneto – Piccole e medie imprese tartassate dai controlli: 130 all’anno da 22 enti diversi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una piccola e media impresa (PMI) può essere soggetta, in linea teorica, a quasi 130 attività ispettive da almeno 22 autorità pubbliche differenti, con una media di un controllo ogni tre giorni. A rivelarlo è la Cgia di Mestre, che evidenzia come tra lettere di compliance, controlli strumentali, accertamenti, verifiche e ispezioni siano stati coinvolti circa 4 milioni di contribuenti, quasi tutti titolari di partita IVA.

Le autorità che effettuano questi controlli comprendono Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Aziende ospedaliere, Province, Comuni con le rispettive Polizie Locali, Regioni, Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, Autorità Garante della Privacy, Carabinieri forestali, Nas, Noe, Nil, Siae, Sfc, Rai e altri enti. L’analisi non considera inoltre i controlli stradali sui veicoli professionali.

Secondo la Cgia, il complesso normativo, spesso di difficile interpretazione, espone gli imprenditori al rischio di non essere mai completamente in regola. Per migliorare la situazione, sarebbe necessario ridurre il quadro normativo generale, rendendo leggi e regolamenti più chiari e aumentando l’uso delle ispezioni telematiche per ridurre il peso burocratico.

Il problema normativo non riguarda solo l’Italia: anche le normative europee impattano significativamente sulle PMI. Per affrontare questa criticità, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato l’approvazione di pacchetti omnibus volti a semplificare la burocrazia, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi per le imprese di 37,5 miliardi di euro entro la fine della legislatura. Un intervento necessario, considerando che tra il 2019 e il 2024 nell’UE sono state approvate 13.000 norme, a fronte delle 3.500 degli Stati Uniti e delle 2.000 risoluzioni federali.

Le PMI devono affrontare controlli su quattro principali aree:

Ambiente e sicurezza sul lavoro , la più critica, con 67 ispezioni annuali da parte di 13 enti diversi.

, la più critica, con 67 ispezioni annuali da parte di 13 enti diversi. Fisco , con 30 controlli effettuati da 6 enti.

, con 30 controlli effettuati da 6 enti. Contrattualistica , soggetta a 21 verifiche da parte di 4 istituzioni.

, soggetta a 21 verifiche da parte di 4 istituzioni. Amministrazione, con 11 ispezioni a opera di 7 enti.

In particolare, le verifiche in materia di ambiente e sicurezza riguardano conformità degli impianti, gestione dei rifiuti, rispetto delle normative sugli scarichi e misure antincendio, rendendo questa l’area più controllata dalle autorità.