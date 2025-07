Veneto – Picchia e rapina la ex: arrestato

Un 19enne straniero, irregolare in Italia, è finito in carcere per aver picchiato e rapinato la sua ex compagna. Il fatto è avvenuto a Zimella (Verona), dove i carabinieri di Cologna Veneta hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il giovane, già noto alle forze dell’ordine, per rapina aggravata. I militari si sono attivati dopo che la vittima si è presentata in caserma, dolorante in varie parti del corpo, per denunciare di essere rapinata, poco prima, dal proprio ex compagno, riferendo che l’indagato l’ha prima malmenata e poi con la minaccia di un coccio di vetro di una bottiglia le ha preso il telefono cellulare e alcuni effetti personali. I militari, hanno avviato le ricerche rintracciando il 19enne, trovandogli addosso la refurtiva. La donna è stata invece portata al pronto soccorso dell’ospedale di San Bonifacio, dove le è stata dta una prognosi di 10 giorni per le lesioni subite.

Informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane è stato portato alla casa circondariale di Verona Montorio.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI