2 Settembre 2025 - 15.20

Veneto – Paura a Sottomarina: accoltellata turista a spasso con il cane

REDAZIONE
Una turista di nazionalità tedesca è stata aggredita a coltellate, poco dopo le ore 23 di ieri sera a Sottomarina di Chioggia, e si trova ricoverata all’ospedale della località balneare, non in pericolo di vita.
L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un supermercato, e la donna sarebbe stata colpita in più punti del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della donna e stanno cercando il responsabile. La vittima ha circa 30 anni ed era uscita per portare a spasso il proprio cane. Si trovava a Chioggia assieme al compagno e al figlio piccolo.

