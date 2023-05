VENETO – Parapendio tandem in difficoltà: ferita una ragazza

Un centinaio di metri dal decollo dalla Colma di Malcesine, un parapendio in volo tandem a causa della scarsa visibilità è stato costretto a un atterraggio. Nell’urto al suolo, la ragazza trasportata ha messo male la gamba, riportando la sospetta frattura di un piede, illeso il pilota. Attorno alle 18 l’allarme al Soccorso alpino di Verona, che ha predisposto una squadra all’imbarco, mentre altri quattro soccorritori si avvicinavano con altri mezzi. Data la presenza di nebbia, l’elicottero di Verona emergenza ha caricato a bordo la squadra per trasportarla in quota fino alla stazione intermedia della funivia di Malcesine, che è stata appositamente aperta per permettere ai soccorritori di salire velocemente l’ultimo troncone. Da Trattospino, assieme a un altro tecnico, i soccorritori sono stati accompagnati con il pick up degli impianti fino alla verticale dove si trovava l’infortunata (500 metri circa dall’arrivo della funivia, a nord sul versante lago) per raggiungerla a piedi. Prestate le prime cure alla 28enne tedesca, la squadra l’ha imbarellata e con lei è risalita fino al pickup, per poi tornare a Trattospino. Con la funivia, la ragazza è poi stata fatta scendere alla stazione intermedia per essere trasferita nell’ambulanza in attesa. Ringraziamo per il supporto Funivia Malcesine e i suoi operatori.