3 Settembre 2025 - 11.39

Veneto – Omicidio di ex poliziotto: indagato vicino di casa

C’è un indagato per la morte dell’ex guardia carceraria di origine albanese, Fatos Cenaj, 58 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa l’8 giugno scorso a Fontaniva (Padova). Si tratta di un vicino di casa della famiglia albanese che, nel frattempo, si è trasferita nel paese natio.L’indagato si trova comunque, al momento, a piede libero. I carabinieri di Padova e quelli di Cittadella (Padova) stanno approfondendo le indagini per raccogliere elementi di prova consistenti per un eventuale provvedimento di fermo da parte della procura euganea. Alla base del delitto, secondo quanto sarebbe emerso dagli accertamenti, vi sarebbe una tensione maturata tra l’indagato e la famiglia della vittima, ma pare anche con altri vicini, per questione di telecamere e pertinenze esterne alle abitazioni. Cenaj è stato vittima di un agguato, messo in atto dal suo assassino la mattina dell’8 giugno: l’uomo, che aveva problemi di deambulazione, in sella al suo triciclo, stava andando al lavoro in un maneggio della zona. Mentre stava percorrendo un tratto di strada è stato colpito da un colpo di pistola, pare ad aria compressa, al capo. In un primo momento, si pensava ad una morte per infarto in quanto il foro sottile non era stato visto se non dopo la tac fatta all’ospedale. ANSA VENETO

