VENETO – Muore nella propria abitazione ed il cagnolino lo veglia per un mese

Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione in via dei Carabinieri a Fontanelle di Treviso. Il decesso risalirebbe ad un mese fa e per tutto questo tempo, a vegliarlo, è rimasto il suo cane bastardino Lucky. La vittima è Carlo Scapolan ed è stato trovato dai vigili del fuoco che hanno dovuto forzare la porta per accedere all’abitazione. La notizia è riportata da ‘Il Gazzettino di Treviso’. Nessuno vedeva il 70enne dagli inizi di gennaio. Era solito uscire con il proprio cane. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di due vicine