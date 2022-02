VENETO – Muoiono padre, figlio e una coppia, tutti non vaccinati

Chi per scelta, chi per necessità. L’ecatombe dei non vaccinati continua in Veneto, con casi di famiglie distrutte, spesso da una scelta sbagliata.

Entrambe le notizie sono riportate nell’edizione odierna del Corriere del Veneto.

Il primo è il caso di una coppia. Rino Perinelli, 69 anni e della moglie Laura Sorio, di 70 anni, di Bussolengo nel Veronese. Sono morti ad un giorno di distanza l’uno dall’altra, dopo essere stati ricoverati in terapia intensiva a Villafranca. Come riporta il Corriere entrambi sarebbero stati convinti no-vax e avrebbero a tal proposito manifestato la loro opinione con diversi post.

Diverso il caso di Renzo Lovison (71 anni) e del figlio Marco (47). Sono morti a due settimane l’uno dall’altro. Il figlio, con problemi pregressi, non era vaccinato perché soffriva di un’allergia ai farmaci. Il padre aveva deciso di non vaccinarsi perché convinto di avere avuto il covid (aveva avuto una leggera polmonite) nel 2021. Aveva però cambiato idea e deciso di vaccinarsi, ma non ha fatto in tempo.