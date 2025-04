Veneto – Minorenne finisce in coma etilico: il Questore chiude un minimarket

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un minimarket di Padova è stato chiuso per 4 mesi per aver venduto più volte alcolici a due minorenni di 12 anni e mezzo e 16 anni – con la prima finita in coma etilico in ospedale -, entrambe protagoniste della rissa in piazza dei Signori e dell’aggressione ai vigili. Il questore, Marco Odorisio, inoltre, ha adottato l’avviso orale e due Daspo Willy, alla più grande delle due, già nota alle forze dell’ordine. Lo riferisce stamane Ansa Veneto.

Il provvedimento di sospensione della licenza del minimarket Bipari segue le indagini della Divisione Polizia Amministrativa che ha accertato come, nel tempo, il commerciante aveva vendeva superalcolici alle due minorenni, spesso il sabato. Ed è appunto lo scorso sabato pomeriggio che le due minori hanno acquistato una bottiglia di vodka alla fragola, bevendola tutta per poi accadere in uno stato di alterazione psicofisica. In questo stato le due ragazzine sono andate in Piazza dei Signori, dove poco dopo le 22 hanno avuto una lite, seguita da un’aggressione, con un’altra ragazza e poi contro due agenti della Polizia Locale intervenuti per riportare alla calma la situazione. La 12enne, colta da un malore, è stata portata con un’ambulanza al pronto soccorso dove le è stata diagnosticato il coma etilico quindi è rimasta sotto osservazione fino al giorno dopo prima di essere dimessa.

Sulla base degli accertamenti svolti, la polizia ha denunciato il titolare del minimarket e disposto il Daspo Willy per tre anni alla 16enne col divieto di accesso alle aree urbane, agli esercizi pubblici e intrattenimento in varie zone della città e in alcune aree di Albignasego dove, per fatti analoghi avvenuti il 21 dicembre scorso, la ragazza ha minacciato e aggredito una pattuglia dei carabinieri, filmando il tutto col telefonino e postando il video sui social. Per questo, all’epoca, la giovane è stata denunciata alla procura per i Minorenni di Venezia per resistenza a pubblico Ufficiale e diffamazione aggravata dall’utilizzo di social network. ANSA VENETO