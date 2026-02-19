Veneto – Martedì grasso sovraffollato, chiuso locale

Blitz in un circolo del Padovano: locale chiuso per sovraffollamento e irregolarità

Serata di Carnevale finita con un sequestro a Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano, dove la Polizia ha interrotto una festa di martedì grasso organizzata all’interno di un circolo privato trasformato di fatto in una discoteca senza le necessarie autorizzazioni.

L’intervento è stato condotto dalla Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, con il supporto della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco. All’interno dei locali sono state trovate 229 persone in uno spazio di circa 240 metri quadrati, una situazione che ha fatto emergere criticità sotto il profilo della sicurezza.

Gli agenti hanno identificato il presidente e legale rappresentante dell’associazione, ritenuto responsabile dell’organizzazione della serata e della somministrazione di alimenti e bevande. Dagli accertamenti è emerso che il circolo non era in possesso dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di eventi assimilabili a pubblico spettacolo.

Le indagini, avviate anche attraverso il monitoraggio dei social network, avevano già evidenziato la promozione abituale di serate rivolte a un pubblico giovanile, pubblicizzate come eventi aperti, con musica e intrattenimento. Inoltre, è stata riscontrata l’assenza dell’agibilità dei locali.

Per queste ragioni il presidente dell’associazione è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Contestate anche violazioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 6.000 euro.

Già nei giorni precedenti la Polizia aveva accertato la promozione di un altro evento, rivolto a centinaia di giovani e adolescenti, con vendita di bevande alcoliche e pagamento di un biglietto d’ingresso, senza che fosse stata presentata alcuna richiesta autorizzativa al Comune.