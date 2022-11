VENETO – Latitante arrestato in albergo: doveva scontare undici anni di carcere

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Nella mattinata di domenica 20 novembre, un latitante di 46 anni, di origini romene, ma residente a Napoli, è stato arrestato dalla polizia di Verona, grazie all’invio tempestivo della scheda degli alloggiati da parte di una struttura alberghiera, obbligo per tutte le strutture che offrono servizi di residenza. Il 46enne era stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione e per associazione a delinquere, tutti reati commessi all’estero. L’uomo ora sconterà la pena nel carcere di Montorio.