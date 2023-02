VENETO – Insegnante strattona alunno e lo scaraventa fra un banco e il muro

Episodio di violenza in una scuola media di Asolo, dove un insegnante di musica e di sostegno avrebbe strattonato un ragazzino di 11 anni per poi spingerlo violentemente fra un banco e il muro. La notizia è riportata dal dal Gazzettino, l’episodio risalirebbe alla scorsa settimana e sarebbe emerso dopo le segnalazioni degli alunni ai genitori. Il ragazzino di 11 è seguito dal servizio Età evolutiva dell’Usl della Marca e la sua famiglia ha chiesto a subito aiuto ai servizi sociali del Comune. Ancora non è noto quali siano le cause della presunta reazione del docente.

Al momento non vi sono denunce anche se il sindaco si è rivolto all’Ufficio Scolastico di Treviso per chiedere la sospensione dell’insegnante, il quale dovrà, per ora, dopo il richiamo del preside, presentare una relazione e in seguito potrebbe scattare la sanzione. I genitori sarebbero contrari ad una permanenza dell’insegnante al rientro dalle vacanze di Carnevale, ma sarà decisivo un incontro nei prossimi giorni.