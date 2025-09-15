Veneto – Infortunio sul sentiero del Vandelli

Attorno alle 15.30 di oggi una escursionista ucraina di 31 anni ha chiesto aiuto, dopo essersi fatta male a circa metà della discesa dal Vandelli lungo il sentiero 215. Messa in contatto con il tecnico di Centrale del Soccorso alpino, la ragazza è stata rassicurata, le sono state chieste le coordinate della sua posizione e suggerito come farsi individuare dall’equipaggio di Falco, decollato in direzione di Cortina d’Ampezzo. La turista, che era con alcuni amici e si era procurata un trauma al ginocchio, è stata raggiunta all’altezza delle scalette dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 40 metri. Issata a bordo, è stata trasportata all’ospedale di Agordo.

