VENETO – Incidente sul lavoro: muore operaio nel padovano travolto dal carico di una gru

Tragedia sul lavoro ieri nel padovano: un carico di diverse decine di chilogrammi è caduto addosso a Mirco Bottacin, muratore 53enne di Trebaseleghe (Padova) che è morto nel cantiere di Massanzago, nel Padovano, dove lavorava.

Qualcosa questa volta non ha funzionato e l’operaio dipendente di una ditta del Veneziano, è stato investito e schiacciato dal grosso carico sospeso. Mirco Bottacin in quel momento sarebbe stato da solo sul luogo dell’incidente e a quanto pare non ci sono testimoni.

La dinamica e il momento della sua morte sono ancora al vaglio delle autorità: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Appena scoperto l’incidente è stato allertato anche l’eliscoccorso, ma per l’ennesima vita spezzata sul luogo del lavoro non c’è stato più nulla da fare.