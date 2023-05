VENETO – Incendio nella notte, morto un uomo

Tragedia nella notte a Isola della Scala, dove gli sviluppi di un incendio hanno portato alla morte di un uomo. Secondo le ricostruzioni, l’allerta sarebbe scattata intorno alle 4.30, a causa delle fiamme che erano divampate in un appartamento del primo piano dello stabile del bar Centrale, in via Gracco Spaziani.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, con tre mezzi, che si sono subito adoperati per spegnere il rogo. Per uno dei due fratelli presenti all’interno dell’appartamento, però, non c’è stato niente da fare.

Le operazioni da parte dei pompieri sono proseguite fino al mattino, ancora al vaglio degli inquirenti le cause.