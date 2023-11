VENETO – Incendio in un’abitazione, sette persone in ospedale

Da poco prima le 6:30 di questa mattina i vigili del fuoco stanno operando in via Via Gaffarelle a Concordia Sagittaria nel Veneziano, per l’incendio di un’abitazione. A seguito del rogo 7 persone, tra cui 5 minori, sono stati portati in ospedale per aver respirato del fumo.

I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro, Latisana, Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 14 operatori, hanno spento le fiamme, divampate al piano terra dell’abitazione disposta su due livelli, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura.

La famiglia, intanto uscita dall’abitazione, è stata assistita dagli operatori sanitari del Suem e trasferiti in pronto soccorso per accertamenti.

Le fiamme divampante da un elettrodomestico si sono subito estese alla cucina al soggiorno e alla pompeiana esterna. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco.