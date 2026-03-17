Veneto – Capannone adibito a recupero carta e cartone in fiamme: intervengono i pompieri (FOTO)

Alle 12:40 di oggi, martedì 17 marzo, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone adibito al recupero di carta e cartone, nel comune di Salgareda (TV).

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Motta di Livenza, con un’autopompa e un’autobotte. Dalla sede centrale di Treviso sono giunti rinforzi con una seconda autopompa e il carro aria, mezzo utilizzato per il ripristino immediato degli autorespiratori impiegati dal personale nelle operazioni di spegnimento.

A supporto delle squadre è giunta inoltre una squadra del distaccamento di San Donà di Piave.

Complessivamente sono impegnati circa 20 operatori nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Informati anche i tecnici di ARPAV, intervenuti per effettuare i controlli sulla qualità dell’aria a seguito della combustione del materiale cartaceo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso.