VENETO – Incendio in una palazzina, 24 persone intossicate, altri 60 evacuati

*** Aggiornamento della Regione Veneto ore 10

Sono dieci i mezzi del SUEM di Padova intervenuti questa mattina per prestare soccorso alle persone rimaste intossicate a seguito di un incendio, divampato intorno alle ore 6, in una palazzina di Albignasego (PD).

Il Centro regionale emergenza urgenza rende noto che sono state trasportate in ospedale 24 persone, tra cui 5 minori, con intossicazione da fumo, distribuite tra i Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Padova, di Abano e Schiavonia e quello pediatrico del Policlinico.

Solo due pazienti presentano valori di monossido di carbonio che potrebbero richiedere trattamento iperbarico: le loro condizioni sono state comunque definite buone dai sanitari. Un paziente presenta un trauma non grave che si è procurato saltando da una finestra al piano rialzato; tutti gli altri pazienti risultano lievi.

“Ringrazio per il lavoro svolto i vigili del Fuoco e i sanitari intervenuti – ha sottolineato il presidente Luca Zaia – un grande plauso per la celerità con cui hanno gestito le operazioni di soccorso. Auguro un pronto recupero a tutti i pazienti”.

*** La notizia

Da poco prima delle 5 di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Pascoli in zona Guizza a Padova per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque livelli, a seguito del quale 24 persone sono state assistite dai sanitari per aver respirato del fumo, di cui molti ospedalizzati. Evacuati 18 appartamenti e 60 persone.

I vigili del fuoco, accorsi da Padova, Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con 3 autopompe, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e il controllo che non vi fossero altri residenti bloccati nell’edificio.

Le persone che hanno respirato del fumo sono state assistite dal personale sanitario del Suem, accorso con più ambulanze, e alcune trasferite in pronto soccorso.

L’incendio è stato ora spento e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni statici. Le persone all’esterno sono assistite da personale del comune. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.