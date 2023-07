VENETO – Incendio in una palazzina, 26 evacuati

Sei famiglie, per un totale di 26 persone, sono state evacuate a quasi di un incendio divampato ieri sera in una palazzina di tre piani con 11 appartamenti a San Bonifacio, Verona, nella frazione di Lobia.

Le fiamme si sono sviluppate all’esterno dell’immobile di proprietà dell’Ater e hanno interessato parte del cappotto isolante, pronto per essere installato, e pannelli di cappotto già installati, oltre ai serramenti del primo piano.

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Caldiero e da Lonigo, hanno lavorato per evacuare le famiglie che occupavano l’immobile, oltre a spegnere le fiamme entrando negli appartamenti per verificare che non ci fossero altri focolai attivi.

Il palazzo è stato dichiarato inagibile per la mancanza di requisiti igienico-sanitari, provocati dal denso fumo che ha invaso l’intero stabile. Tutte le persone sono state assistite dai pompieri, per recuperare i beni di prima necessità, e dal comune, che ha trovato per loro una sistemazione per la notte.

Per tre famiglie, in tutto 11 persone, è stato approntato un alloggio nella palestra di Locara. L’intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.