VENETO – Incendio in un silos delle distillerie Maschio, intervengono i pompieri

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, alle 21:30, per l’incendio di un filtro di aspirazione delle polveri di lavorazione delle vinacce, all’interno di un silos delle distillerie Maschio, in via Bosco, a Vazzola, Treviso. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Nell’occasione sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, con un’autopompa e un’autobotte, i volontari di Asolo, l’autoscala e il caposervizio di Treviso.

Parzialmente coinvolto per danni da fumo il tetto della struttura. In corso da parte dei tecnici dei vigili del fuoco l’accertamento sulle cause del rogo e la completa messa in sicurezza della struttura.