VENETO – Incendio al cinema: evacuato multisala

Venerdì 29 luglio, alle 20:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Breda a Limena, presso il cinema The Space, per un principio di incendio che ha provocato del fumo in una sala: nessuna persona è rimasta ferita. Tutte le sale sono state subito evacuate. I pompieri accorsi da Cittadella, hanno subito effettuato delle verifiche tecniche per stabilire le cause. Il fumo prodottosi nella sala 1 potrebbe essere riconducibile al malfunzionamento di una macchina per la climatizzazione dell’aria posizionata sul tetto, ma sono in corso accertamenti più approfonditi. Le operazioni di messa in sicurezza e controllo dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.