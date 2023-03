VENETO – Fuoco nella notte in azienda orafa

Spento stamattina all’alba dai vigili del fuoco l’incendio che intorno alle 2.45 della notte aveva interessato il deposito dell’azienda orafa “Crysos” in via Vallina Orticella, a Borso del Grappa (TV): nessuna persona è rimasta coinvolta.

Impegnate le squadre di Castelfranco, Asolo, l’autoscala di Treviso con il rinforzo dell’autopompa e dell’autobotte di Bassano che hanno evitato la propagazione delle fiamme al resto dell’attività.

Il rogo, confinato al reparto lavorazioni, ha causato ingenti danni materiali.

Sul posto anche i Carabinieri, indagini in corso per l’accertamento delle cause dell’incendio