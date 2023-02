VENETO – Fuoco in abitazione: madre e figlio intossicati

Alle 9, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Miris a Teglio Veneto all’interno di un’abitazione per un principio d’incendio: intossicati per aver respirato del fumo un ragazzo e la madre. I pompieri accorsi da Portogruaro con due automezzi, hanno prontamente spento le fiamme, mentre il minore e la madre sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco di aereazione e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate a mezzogiorno.