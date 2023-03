VENETO – Esplosione in una scuola, due studenti feriti: istituto evacuato

Dalle ore 9:00 di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando all’interno dell’istituto Professionale Ipsia “Giuseppe Marchesini”di via Alcide de Gasperi a Rovigo, per un’esplosione con principio d’incendio avvenuta all’interno di un’aula multifunzione, al momento della deflagrazione vuota: due studenti sono rimasti leggermente feriti. L’intero plesso scolastico è stato evacuato. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con il personale di prima partenza, l’autoscala e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza l’istituto. Sono ora in corso nell’aula interessata dall’esplosione, di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, la determinazione delle cause da parte del NIAT (Nucleo investigativo Antincendio territoriale), dei vigili fuoco. I due studenti rimasti leggermente feriti che si trovavano nel corridoio, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. Uno dei due successivamente è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni scolastiche per la giornata di oggi sono state sospese.