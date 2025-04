Veneto – Escursionista in difficoltà recuperato dal Soccorso Alpino sulle creste del Monte Baldo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un escursionista straniero, trovatosi in difficoltà sulle creste del Monte Baldo, è stato recuperato nella serata di sabato dagli uomini del Soccorso alpino di Verona e di Ala (Trento). Lo riferisce Ansa Veneto.

All’intervento hanno preso parte nella prima fase 10 soccorritori, e altri 4 successivamente. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, era salito con abbigliamento e calzature inadatte, trovando un ambiente ancora invernale, con neve, e tempo in peggioramento nella zona della Forcella di Valdritta. Infreddolito e incapace di rientrare in autonomia aveva chiesto aiuto. Poiché dopo due tentativi vanificati dalla presenza della nebbia l’elicottero di Verona emergenza aveva dovuto desistere, le squadre sono risalite a piedi. Una volta raggiunto, a 2.100 metri di quota, verso le 20.30 un’apertura nelle nuvole ha permesso l’accesso dell’eliambulanza di Trento che ha imbarcato l’escursionista e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. ANSA VENETO