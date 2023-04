VENETO – Donna uccisa in Polesine, l’autopsia prova proiettile in testa

C’è un proiettile nella testa di Rkia Hannaoui. L’autopsia, che si è svolta ieri, ha confermato l’ipotesi fatta dagli investigatori dopo l’ispezione cadaverica e la tac cerebrale. Mercoledì 29 marzo la procura di Rovigo parlava di ferimento alla testa “presumibilmente a causa di un proiettile” facendo intendere che per la conferma o l’eventuale smentita serviva l’esito dell’autopsia. Esito che è arrivato puntuale ieri.

Rkia Hannaoui, 31 anni, casalinga marocchina residente ad Ariano Polesine, Rovigo, è stata dichiarata morta il 29 marzo. L’intervento dei carabinieri nella cucina del piano terra della casa di via Fine, dove la donna viveva assieme ai due figli, di 8 e 11 anni, e al marito, è avvenuto alle 16 circa. L’arrivo all’ospedale di Rovigo della donna, ferita gravemente, è delle 17.46 dello stesso giorno. Nemmeno 24 ore dopo la commissione medica ha decretato la morte della paziente, che si trovava in terapia intensiva.

Uno dei due figli della vittima ha detto agli investigatori di aver visto la madre cadere sui fornelli prima di stramazzare sul pavimento. A chiamare i soccorsi è stato il vicino di casa al quale, il giorno dopo, sono stati sequestrati i fucili, mentre all’appello mancava una pistola. In procura è stato aperto un fascicolo per il reato di omicidio ma, fino all’ultima nota della procura, era contro ignoti. Il marito, Lebdaoui Asmaoui, 52 anni, anche lui marocchino, ha un alibi di ferro. Era in un altro luogo, con altre persone, al momento dei fatti.