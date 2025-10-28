Veneto – Donna uccisa e abbandonata fuori dall’ospedale: fermato il presunto assassino

È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell’omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d’arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda e poi lasciata fuori dall’ospedale di Desenzano dove è morta. Si tratta di Roberto Held un cittadino italiano del 1975, nei confronti del quale la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso un fermo di indiziato di delitto.

SI tratta del consuocero della vittima. L’uomo, ricercato da settimane, si è presentato spontaneamente presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda. È stato trasferito in carcere. ANSA VENETO