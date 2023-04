VENETO – Donna rapinata da banditi mentre sta entrando in casa: via l’incasso di Aperishow

Una donna, responsabile dell’incasso della manifestazione Aperishow 2023 che si tiene ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, è stata rapinata nella notte fra il 22 e il 23 aprile mentre stava entrando in casa, appena varcato il cancello della propria abitazione a Piazzola sul Brente. Alcuni soggetti (potrebbero essere due, con un terzo a fare da palo), l’hanno spintonata e le hanno sottratto l’incasso della serata, ammontante a circa 12 mila euro. I malviventi l’avevano quasi certamente presa di mira e pedinata in tutti i suoi movimenti per effettuare il colpo. La manifestazione, che attira migliaia di giovani, si era da poco conculsa.