VENETO – Donna fa un incidente : viene ritrovata dopo quattro ore

Incidente ieri alle 18.30 tra Caprino e Spiazzi in località Pazzon nel Veronese. Una donna di 55 anni alla guida di un’auto è uscita fuori strada finendo in una scarpata di 30 metri e sul greto di un vajo.

L’allarme è partito automaticamente dall’auto grazie ad un sistema che lancia SOS in caso di incidente. Sul posto i vigili del fuoco di Bardolino con due mezzi e cinque uomini oltre che i sanitari del Suem ma della donna nessuna traccia. Sono scattate quindi le ricerche anche con cani e droni in una vasta area attorno al luogo dell’incidente. Alle 22.15 è stata infine trovata a 300 metri dal luogo dell’incidente in una zona impervia. La donna, fortunatamente senza gravi ferite, era in stato confusionale