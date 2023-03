VENETO – Donna accoltellata dal marito: uomo in fuga

Un uomo ha accoltellato nel Veronese la moglie ed è poi fuggito. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona. Il fatto è accaduto oggi a Palù nella Bassa Veronese. L’aggressione, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in seguito ad una lite tra i due coniugi nella loro abitazione. L’uomo sarebbe poi fuggito per campi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno esteso le ricerche in tutta la zona, per ora senza esito.

(ANSA).