Veneto – Deposito aziendale in fiamme nella notte

In fase di bonifica l’intervento dei Vigili del fuoco iniziato alle 2 di giovedì 17 luglio per l’incendio di materiale ligneo, all’esterno di un’azienda che commercia combustibili e legna in via Ceccarello, a Santa Giustina in Colle (PD).

Le squadre giunte da Cittadella, da Padova e dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno spento le fiamme con l’ausilio della schiuma antincendio.

Sul posto i carabinieri.