Veneto – Colata di fango e roccia invade la statale 51 in Cadore: evacuati gli abitanti di Cancia, strada chiusa per Cortina

BORCA DI CADORE (BL) – Una colata detritica ha invaso nella tarda serata di domenica 15 giugno la statale 51 di Alemagna all’altezza dell’abitato di Cancia, nel comune di Borca di Cadore, provocando l’evacuazione precauzionale di alcuni residenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la strada per Cortina d’Ampezzo è attualmente chiusa al traffico.

L’allarme è scattato attorno alle 23.30, quando una massa di fango e rocce si è riversata sulla carreggiata, bloccando completamente la viabilità in un punto già tristemente noto: nel 2009 una frana più imponente nello stesso luogo causò la morte di due persone.

“Siamo nella zona dove qualcuno avrebbe voluto costruire il villaggio olimpico per i Giochi 2026”, ha ricordato l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, sottolineando la delicatezza idrogeologica dell’area.

Il sindaco di Borca di Cadore ha confermato la presenza sul posto dei Vigili del fuoco e del gruppo comunale di Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. È in corso un tentativo di riaprire almeno una carreggiata, mentre continua il monitoraggio da parte di ARPAV, Difesa del Suolo e CFD regionale, riuniti in un briefing tecnico.

La situazione resta sotto stretta osservazione in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo e della stabilizzazione del versante.