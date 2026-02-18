Veneto – Ciclista travolto all’incrocio: 68enne ricoverato in condizioni serie

Un secondo incidente, con conseguenze più gravi, si è verificato oggi intorno alle 14.50 a Treviso, all’incrocio tra via Paolo Veronese e viale IV Novembre, nel quartiere Fiera.

Un uomo straniero di 68 anni, in sella alla propria bicicletta, è stato investito da una Chrysler Voyager guidata da una donna quarantenne. Il ciclista è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello, dove si trova in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale con due pattuglie e il nucleo infortunistica stradale. La dinamica è al vaglio degli operatori, che stanno acquisendo tutti gli elementi utili, compresi eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Lievi le ripercussioni sul traffico.