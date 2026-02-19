Veneto – Casa a fuoco: morte due donne, indagini sulle cause del rogo

Tragedia nella serata di mercoledì a Cerea, nel Veronese, dove un incendio divampato all’interno di un’abitazione ha provocato la morte di due donne, madre e figlia.

L’allarme è scattato intorno alle ore 20, quando le fiamme si sono sviluppate in una casa di due piani in via dei Mori, nella frazione Cherubine. Alcuni residenti, notando il rogo, hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnago e Bovolone, supportati da personale e mezzi della sede centrale di Verona, per un totale di sei automezzi. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente ad altri edifici.

All’interno dell’abitazione si trovavano una donna di 72 anni (classe 1953) e l’anziana madre di 98 anni (classe 1928). Quando i soccorritori sono riusciti ad accedere ai locali, per entrambe non c’era ormai più nulla da fare. Il personale sanitario del Suem 118, intervenuto con ambulanze e automedica, ha potuto soltanto constatarne il decesso: secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Legnago e Cerea per gli accertamenti del caso. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono proseguite per diverse ore e sono continuate anche nella mattinata successiva.

Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine dell’incendio.