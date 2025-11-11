Veneto – Cartiera in fiamme nella notte

Dieci squadre di Vigili del fuoco di Verona sono state impegnate nella notte per un incendio divampato in una cartiera a Zevio (Verona). Per cause in corso di accertamento, il rogo si è sviluppato un incendio all’interno di alcuni silos a servizio del sistema di depolverizzazione. L’intervento si è rivelato piuttosto complesso per la difficoltà di raggiungere il focolaio di polvere di carta che bruciava all’interno dei silos nei pressi della sommità. Attraverso delle aperture praticate nella lamiera della struttura è stato possibile estinguere completamente l’incendio e riportare la situazione in sicurezza.ANSA VENETO