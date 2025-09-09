Veneto – Cancelleria non regolare: sequestrati 156 mila prodotti con marchio Ce irregolare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 156 mila prodotti di cancelleria non regolari e ha denunciato due commercianti. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi. Gli interventi si sono svolti presso due grossisti nella zona industriale euganea. Si tratta di prodotti del tipo evidenziatori, matite, penne, pennarelli, correttori, temperamatite e nastri, venduti con modalità non conformi alle norme penali e alle vigenti prescrizioni di sicurezza per i consumatori. In un primo blitz sono stati trovati oltre 63.000 pezzi riportanti irregolarmente il marchio Ce importati dall’azienda venditrice senza alcuna verifica della conformità agli standard comunitari e nazionali. Nel corso di un secondo intervento sono stati sequestrati altri 93.000 articoli di cancelleria. Per entrambi i sequestri sono in corso accertamenti sulla qualità e tipologia dei materiali utilizzati, grazie all’ausilio del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.