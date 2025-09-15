Veneto – Caldaia a fuoco: bimbo di 2 anni ustionato

Un bimbo di 2 anni è rimasto lievemente ustionato per un principio d’incendio di una caldaia sul terrazzo di un’abitazione, al terzo piano di un palazzo in piazzale Castagnara, a Cadoneghe (Pd).

L’intervento si è svolto ieri pomeriggio intorno alle 17:45. Due adulti e tre minori , tra cui il bambino di due anni, sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del Suem 118 per accertamenti.

Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione, la squadra del comando di Padova con il supporto dell’autoscala.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio. Sul posto i carabinieri. ANSA VENETO