Veneto – Cadetti: oltre mille atleti in pista a San per i campionati regionali di atletica

(19.09.2025) Weekend di grande atletica giovanile in Veneto. Sabato 20 e domenica 21 settembre lo stadio comunale di via Olimpia a San Biagio di Callalta (Treviso) ospiterà il campionato regionale individuale cadetti. Sono attesi oltre mille atleti, in rappresentanza di circa settanta società provenienti da tutta la regione.

La rassegna, organizzata dall’Atletica San Biagio, metterà in palio 32 titoli complessivi, 16 maschili e 16 femminili, per la categoria dei 14 e 15enni che si appresta a vivere il momento clou della stagione: i campionati italiani individuali e per regioni, in programma a Viareggio il 4 e 5 ottobre. Le gare inizieranno alle 14.30 in entrambe le giornate.

Le altre gare del weekend – Sempre sabato 20 e domenica 21 settembre, a Verona torna la Lupatotissima, ultramaratona organizzata dal GSD Mombocar nei pressi del campo Consolini, su un circuito stradale di 1.525,48 metri. La partenza della 24 ore è fissata per le 10 di sabato, mentre alle 13 scatterà la 6 ore e alle 22 la 12 ore (info su www.lupatotissima.it).

Domenica 21 settembre si correrà anche nel Vicentino con la 17ª Mezza Maratona dei 6 Comuni (www.m6c.it), organizzata dalla Sport Power in collaborazione con i Comuni di Malo, Marano Vicentino, Thiene, Villaverla, San Vito di Leguzzano e Schio. La mezza maratona partirà da via Grazia Deledda a Malo e si concluderà alla Sport Power Arena di Villaverla. Prevista anche una gara di 10 km, su percorso omologato, con partenza alle 8.15 da Piazza Chilesotti a Thiene e arrivo sempre a Villaverla.

Spazio anche al Lido di Venezia, dove domenica 21 settembre si terrà il 4° Venice Lido Beach Trail (www.venicelidobeachtrail.it), prova fuoristrada di 11 km organizzata da Venicemarathon, con partenza alle 10.30 dallo stabilimento Bluemoon.

Infine, a Vicenza, sempre domenica 21 settembre, il Parco Querini ospiterà il Campionato Italiano Assoluto di nordic walking a staffetta (4×2000 maschile, femminile e mista), organizzato dal Gruppo Sportivo Alpini Vicenza. Le gare prenderanno il via alle 10.