Veneto – Cade con la mountain bike e si infortuna

Attorno alle 10.45 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118 per un ciclista caduto con la mountain bike sul Sentiero numero 10, del Monte delle Grotte. A dare l’allarme due amici che lo precedevano. Non vedendolo arrivare, erano tornati indietro e lo avevano sentito lamentarsi. Cinque soccorritori hanno raggiunto a piedi il luogo dell’incidente, distante circa 600 metri dalla strada, assieme al personale sanitario dell’ambulanza di Abano. Il 63enne di Este (PD), che era finito a terra poco sotto il sentiero riportando un sospetto politrauma, è stato poi preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, verricellati poco distanti. Imbarellato, l’infortunato è stato spostato in uno spiazzo tra la vegetazione, ampliato dai soccorritori per permettere il recupero agevole tra gli alberi, avvenuto sempre con il verricello. L’uomo è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Padova.